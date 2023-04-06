"Бой был тяжелый": украинские пограничники показали, как вырывались из окружения в Бахмуте (видео)

Украинские защитники вынуждены были действовать импульсивно и принимать нестандартные решения, благодаря чему им удалось вырваться из вражеского окружения.

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В Бахмуте в Донецкой области группа украинских пограничников попала в окружение в частном секторе города. Им пришлось дать ближний бой, чтобы выйти из него. Об этом рассказывает пресс-служба ГПСУ.

Как рассказывают участники боя, их было четверо, и они заняли один из домов в частном секторе Бахмута. Ночью несколько групп оккупантов заняли соседние дома, из-за чего украинские защитники оказались в окружении.

"Утром начался бой, тяжелый. Я принял импульсивное решение вылезти на крышу и забрасывать оттуда врага гранатами. Один из врагов залез в наш дом снизу. Находившиеся на первом этаже ребята его ликвидировали. Но он успел бросить несколько гранат, от которых этот дом загорелся. Нам пришлось спускаться через крышу", — рассказывает боец ГПСУ с позывным "Архитектор".

В ГПСУ сообщили, что защитникам границы удалось не только вырваться из оцепления, но и отправить к прародтцам нескольких оккупантов.

Ранее украинские пограничники уничтожили 6 групп "вагнеровцев", которые одновременно начали атаковать их опорный пункт. Защитники испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили.

Российские кафиры делают все, чтобы захватить дороги на Бахмут, но Силы обороны создали условия, чтобы доставлять в город все необходимое и забирать оттуда раненых, рассказал 5 апреля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.