"Бій був важкий": українські прикордонники показали, як виривалися з оточення у Бахмуті (відео)

Українські захисники змушені були діяти імпульсивно й ухвалювати нестандартні рішення, завдяки чому їм вдалося вирватися з ворожого оточення.

Related video

У Бахмуті в Донецькій області група українських прикордонників потрапила в оточення у приватному секторі міста. Їм довелося дати ближній бій, щоб вийти з нього. Про це розповідає пресслужба ДПСУ.

Як розповідають учасники бою, їх було четверо і вони зайняли один із будинків у приватному секторі Бахмута. Вночі кілька груп окупантів зайняли сусідні будинки, через що українські захисники опинилися в оточенні.

"Зранку почався бій, важкий. Я ухвалив імпульсивне рішення вилізти на дах і закидувати звідти ворога гранатами. Один із ворогів заліз в наш будинок знизу. Хлопці, які перебували на першому поверсі його ліквідували. Але він встиг кинути декілька гранат, від яких цей будинок загорівся. Нам довелося спускатися через дах", — розповідає боєць ДПСУ з позивним "Архітектор".

У ДПСУ повідомили, що оборонцям кордону вдалося не тільки вирватися з оточення, але й відправити до прабатьків кількох окупантів.

Раніше українські прикордонники знищили 6 груп "вагнерівців", які одночасно почали атакувати їхній опорний пункт. Оборонці спопелили 29 загарбників, ще 40 поранили.

Російські окупанти роблять усе, щоб захопити дороги на Бахмут, але Сили оборони створили умови, щоб доправляти в місто все необхідне й забирати звідти поранених, розповів 5 квітня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.