Бойцы НГУ из стрелкового оружия сбили вражеские "ноу хау"-дроны из трубы и пластиковых бутылок (фото)

Нацгвардейцы со снайперским мастерством перебили нужный провод в воздухе, так что дроны-камикадзе свою функцию выполнить не смогли.

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На Купянском направлении российские оккупанты начали применять самодельные дроны-камикадзе, в которые замешивают пластид и мелкие детали. Два таких "изобретения" сбили бойцы аэроразведки Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Российская армия применяет самодельные дроны-камикадзе по позициям аэроразведки Национальной гвардии Украины. К самодельным или китайским непрошитым квадрокоптерам прикрепляется труба или пластиковая бутылка, в которой замешаны примерно 300 граммов пластида с металлическими мелкими поразительными элементами с дистанционным".

Отмечается, что "ноу-хау"-дроны не смогли добраться до позиций бойцов НГУ. Их сбили нацгвардейцы из стрелкового оружия. Причем сделали это со снайперской точностью, перебив кабель взрывателя в воздухе.

"Такие дроны опасны. Если не обезвредить кабели, то при столкновении с любым объектом произойдет взрыв. Мощность такого снаряда можно приравнять к гранате", — пояснили в НГУ.

Тем временем, украинские военнослужащие опробовали новые дымовые гранаты ДГ-01 украинского производства, изготовленные по стандартам НАТО. Черный дым из гранаты может напоминать поражение техники, она очень практична для ухода группы, маскирует ее перед противником, позволяет отойти снайперам и забрать раненых собратьев.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в Донецкой области силы обороны "приземлили" вражеский штурмовик Су-25. Он атаковал позиции украинских защитников в районе Марьинки.