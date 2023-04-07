Бійці НГУ зі стрілецької зброї збили ворожі "ноу хау"-дрони з труби і пластикових пляшок (фото)

Нацгвардійці зі снайперською майстерністю перебили потрібний провід у повітрі, тож дрони-камікадзе свою функцію виконати не змогли.

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На Куп'янському напрямку російські окупанти почали застосовувати саморобні дрони-камікадзе, в які замішують пластид і дрібні деталі. Два таких "винаходи" збили бійці аеророзвідки Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба НГУ.

"Російська армія застосовує саморобні дрони-камікадзе по позиціях аеророзвідки Національної гвардії України. До саморобних або китайських не прошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними разючими елементами з дистанційним підривачем", — повідомили в НГУ.

Зазначається, що "ноу-хау"-дрони не змогли дістатися до позицій бійців НГУ. Їх збили нацгвардійці зі стрілецької зброї. При чому зробили це зі снайперською точністю, перебивши кабель підривача у повітрі.

"Такі дрони є небезпечними. Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати", — пояснили в НГУ.

Тим часом українські військовослужбовці випробували нові димові гранати ДГ-01 українського виробництва, виготовлені за стандартами НАТО. Чорний дим з гранати може нагадувати ураження техніки, вона надзвичайно практична для відходу групи, маскує її перед противником, дозволяє відійти снайперам та забрати поранених побратимів.

Раніше повідомлялося, що 7 квітня на Донеччині сили оборони "приземлили" ворожий штурмовик Су-25. Він атакував позиції українських захисників в районі Мар'їнки.