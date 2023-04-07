Пограничники вместе с бойцами ВСУ сожгли российский склад с БК и "Урал" с оккупантами (видео)

Украинские аэроразведчики ГПСУ вместе с артиллеристами ВСУ передали оккупантам "взрывной" привет.

Related video

На Купянском направлении пограничники ГПСУ вместе с бойцами ВСУ попали во вражеский склад с боеприпасами и автомобиль с личным составом. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Птички" пограничников подожгли состав БК и УРАЛ с оккупантами. Аэроразведка ГПСУ с артиллерией ВСУ отправили очередную порцию адских "подарков" по вражеским целям. Благодаря корректировке уничтожено местонахождение врага с составом боекомплекта и грузовик "Урал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после посещения "адских птичек" противник недосчитался немало личного состава.

На Купянском направлении НГУ сбили самодельные вражеские дроны-камикадзе, в которые замешивают пластид и мелкие детали. "Ноу-хау"-БпЛА не смогли добраться до позиций бойцов НГУ — их сбили из стрелкового оружия.

Украинские пограничники показали, как вырывались из оцепления в Бахмуте. Защитники были вынуждены действовать импульсивно и принимать нестандартные решения. В ГНСУ сообщили, что защитникам границы удалось не только вырваться из оцепления, но и отправить к прародителям нескольких оккупантов