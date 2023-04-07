Прикордонники разом з бійцями ЗСУ спалили російський склад з БК та "Урал" з окупантами (відео)

Українські аеророзвідники ДПСУ разом з артилеристами ЗСУ передали окупантам "вибуховий" привіт.

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На Куп'янському напрямку прикордонники ДПСУ разом із бійцями ЗСУ поцілили у ворожий склад із боєприпасами та автівку з особовим складом. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби.

"Пташки" прикордонників підпалили склад БК та УРАЛ з окупантами. Аеророзвідка ДПСУ з артилерією ЗСУ відправили чергову порцію пекельних "подарунків" по ворожих цілях. Завдяки коригуванню знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку "Урал", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після відвідин "пекельних пташок" противник недорахувався чимало особового складу.

На Куп'янському напрямку НГУ збили саморобні ворожі дрони-камікадзе, в які замішують пластид і дрібні деталі. "Ноу-хау"-БпЛА не змогли дістатися до позицій бійців НГУ — їх збили зі стрілецької зброї.

Українські прикордонники показали, як виривалися з оточення у Бахмуті. Захисники змушені були діяти імпульсивно й ухвалювати нестандартні рішення. У ДПСУ повідомили, що оборонцям кордону вдалося не тільки вирватися з оточення, але й відправити до прабатьків кількох окупантів