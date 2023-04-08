"Назад, ребята, назад!" Раненый боец Сил обороны спас побратимов (видео)

Раненый защитник пытался докричаться до собратьев, чтобы предупредить их об опасности, в конце концов вынужден был открыть огонь.

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На одном из направлений, где продолжаются активные боевые действия, раненый боец ВСУ спас побратимов. Видео выложили в сети.

На кадрах, которые снял сам раненый украинский защитник, видно, что он оказался на обочине дороги и лежал, ожидая помощи.

В этот момент он увидел микроавтобус с ехавшими по дороге бойцами ВСУ и попытался дозываться к ним, чтобы остановились, и предупредить, что с фланга враг. Но они его не услышали и поехали дальше. Так что боец, чтобы привлечь внимание, начал стрелять из автомата.

В автобусе на выстрелы отреагировали и остановились.

"Ребята, назад. Я — 300-й. За сгоревшим бусом справа противник. Вытаскивайте наших, их зажали слева", — прокричал раненый солдат.

Украинские защитники прислушались и выбежали из автобуса в посадку. Там они нашли раненого и оказали ему помощь.

Боец, чтобы привлечь внимание, начал стрелять из автомата

Напомним, что на Угледарском направлении Силы обороны ликвидировали почти батальон ВС РФ. Из-за этого интенсивность обстрелов снизилась на треть по сравнению с началом февраля из-за снарядного голода.

На Купянском направлении бойцы НГУ из стрелкового оружия сбили вражеские "ноу хау"-дроны из трубы и пластиковых бутылок. Нацгвардейцы перебили в воздухе нужный провод, так что дроны-камикадзе свою функцию выполнить не смогли.