"Назад, хлопці, назад!" Поранений боєць Сил оборони врятував побратимів (відео)

Поранений захисник намагався докричатися до побратимів, аби попередити їх про небезпеку, зрештою був змушений відкрити вогонь.

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На одному з напрямків, де тривають активні бойові дії, поранений боєць ЗСУ врятував побратимів. Відео виклали в мережі.

На кадрах, які зафільмував сам поранений український захисник, видно, що він опинився на узбіччі дороги і лежав, чекаючи на допомогу.

В цей момент він побачив мікроавтобус з бійцями ЗСУ, які їхали дорогою, і спробував докликатися до них, щоб зупинилися, та попередити, що з флангу ворог. Але вони його не почули і поїхали далі. Тож боєць, щоб привернути увагу, почав стріляти з автомата.

В автобусі на постріли відреагували і зупинилися.

"Хлопці, назад. Я — 300-й. За згорілим бусом справа противник. Витягуйте наших, їх затисли зліва", — прокричав поранений солдат.

Українські захисники дослухалися і вибігли з автобуса в посадку. Там вони знайшли пораненого і надали йому допомогу.

Боєць, щоб привернути увагу, почав стріляти з автомата

Нагадаємо, що на Вугледарському напрямку Сили оборони ліквідували майже батальйон ЗС РФ. Через це інтенсивність обстрілів знизилась на третину в порівнянні з початком лютого через снарядний голод.

На Куп'янському напрямку бійці НГУ зі стрілецької зброї збили ворожі "ноу хау"-дрони з труби і пластикових пляшок. Нацгвардійці перебили в повітрі потрібний провід, тож дрони-камікадзе свою функцію виконати не змогли.