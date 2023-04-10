Город почти разрушен: ВС РФ усилили бронетанковые атаки на Марьинку, — разведка Британии

Населенный пункт, по словам силового ведомства, важен тем, что контролирует подходы к оккупированному Донецку и ключевой дороге H15.

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ВС РФ в течение прошлой недели увеличили количество атак в районе города Марьинка Донецкой области. Россияне не оставляют попыток захватить дорогу в Донецк. Об этом сообщает разведка Министерства Великобритании 10 апреля.

"Россия активизировала атаки вокруг Марьинки, в 20 километрах от Донецка. Бои за Марьинку ведутся с 2014 года, город почти полностью разрушен в результате артиллерийских обстрелов. Марьинка контролирует подходы к Донецку и ключевую дорогу H15", — говорится в сообщении. .

В разведке отмечают, что Россия продолжает пытаться сосредоточиться на ведении боевых действий на Донецком направлении, в частности в Авдеевке и Марьинке, тратя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды.

Напомним, что по словам спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, ВС РФ теряют до двух рот бойцов погибшими ежедневно. Попавшие в плен в Сил обороны на этих направлениях солдаты ВС РФ рассказывают, что их отправляют в бой без всякой подготовки "нетрезвые командиры" и заставляют идти на штурмы под дулами автоматов.

9 апреля в Bild сообщили, что ВС РФ в Бахмуте контролируют уже 75% города, а ВСУ не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, а российские войска захватили там новые жилые районы.