Місто майже зруйноване: ЗС РФ посилили бронетанкові атаки на Мар"їнку, — розвідка Британії

Населений пункт, за словами силового відомства, важливий тим, що контролює підходи до окупованого Донецька та ключову дорогу H15.

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ЗС РФ протягом минулого тижня збільшили кількість атак в районі міста Мар'їнка на Донеччині. Росіяни не полишають спроб захопити дорогу на Донецьк. Про це повідомляє розвідка Міністерства Великої Британії 10 квітня.

"Росія активізувала атаки навколо Мар'їнки, за 20 кілометрів від Донецька. Бої за Мар'їнку ведуться від 2014 року, місто майже повністю зруйноване внаслідок артилерійських обстрілів. Мар'їнка контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15", — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що Росія і далі намагається зосередитися на веденні бойових дій на Донецькому напрямку, зокрема в Авдіївці та Мар'їнці, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди.

Нагадаємо, що за словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, ЗС РФ втрачають до двох рот бійців загиблих щодня. Солдати ЗС РФ, які потрапили в полон до Сил оборони на цих напрямках, розповідають, що їх відправляють у бій без жодної підготовки "нетверезі командири" і змушують іти на штурми під дулами автоматів.

9 квітня у Bild повідомили, що ЗС РФ у Бахмуті контролюють вже 75% міста, а ЗСУ не вдалося утримати залізничні колії на північному заході, а російські війська захопили там нові житлові райони.