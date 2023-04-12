"Оккупанты серьезно нервничают": в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

По словам пресс-секретаря командования Натальи Гуменюк, россияне на южном направлении пытаются найти пункты постоянного базирования за спинами мирного населения, чтобы чувствовать себя более спокойно.

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Российские оккупанты понемногу отходят от своих позиций на левом берегу в тыл, чтобы оттуда продолжать наносить удары по территории Украины. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 12 апреля рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

"Россияне пытаются прятаться за спинами мирного населения. Пытаются отодвинуться для того, чтобы продолжать наносить поражения по правому берегу, но при этом не иметь таких попаданий с нашей стороны, которые их существенно подрывают в обеспечении, в наличии средств поражения и сосредоточения личного состава. То есть их задача — найти пункты постоянного базирования как можно дальше в тылу для того, чтобы чувствовать себя спокойно", — отметила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что ВС РФ выезжают на огневые позиции, а после завершения боевой работы быстренько отступают, потому что сразу же чувствуют на себе контрбатарейную борьбу ВСУ.

"Но наша работа по составам снабжения, по запасам боекомплекта, по сосредоточению техники противника была достаточно результативной. И сейчас это вооружение применяется все реже", — сказала начальница пресс-центра.

Она подчеркнула, что Силы обороны Украины держат под огневым контролем пути, по которым оккупанты могут возобновить поставки.

"Это серьезно нервничает оккупационные войска. И моральный дух у них падает с каждым днем, потому что нет нормальной логистики, ротации. Они чувствуют себя как в ловушке, потому что вроде бы есть куда идти, но идти им не дают", — сказала Гуменюк. .

Напомним, что украинские защитники на сватовском направлении сожгли 6 единиц стоимостной вражеской техники. Это была коллективная работа 92-й и 40-й бригад ВСУ. Были снижены 2 вражеских ЗРК, РЭБ, топливозаправщики, комплекс постановки радиоэлектронных помех и другое.

В сети обнародовали видео, как командир группы спецназначения 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ во время штурма вражеских позиций в Донецкой области получил ранение в голову, но продолжил бой.