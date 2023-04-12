"Окупанти серйозно нервуються": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

За словами речниці командування Наталії Гуменюк, росіяни на південному напрямку намагаються знайти пункти постійного базування за спинами мирного населення, щоб почуватися більш спокійно.

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Російські окупанти потроху відходять від своїх позицій на лівому березі в тил, щоб звідти продовжувати завдавати ударів по території України. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ 12 квітня розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

"Росіяни намагаються ховатися за спинами мирного населення. Намагаються відсунутися для того, щоб продовжувати завдавати ураження по правому берегу, але при цьому не мати таких влучень з нашого боку, які їх суттєво підривають у забезпеченні, у наявності засобів ураження та зосередження особового складу. Тобто їхнє завдання — знайти пункти постійного базування якомога далі в тилу для того, щоб почуватися спокійно", — зазначила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що ЗС РФ виїздять на вогневі позиції, а після завершення бойової роботи швиденько відступають, бо одразу, ж відчувають на собі контрбатарейну боротьбу ЗСУ.

"Але наша робота по складах забезпечення, по запасах боєкомплекту, по зосередженню техніки противника була досить результативною. І зараз це озброєння застосовується все рідше", — сказала начальниця пресцентру.

Вона наголосила, що Сили оборони України тримають під вогневим контролем шляхи, якими окупанти можуть відновити постачання.

"Це серйозно нервує окупаційні війська. І моральний дух у них падає з кожним днем, тому що немає нормальної логістики, ротації. Вони відчувають себе, немов у пастці, тому що начебто є куди йти, але йти їм не дають", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що українські захисники на сватівському напрямку спалили 6 одиниць вартісної ворожої техніки. Це була колективна робота 92-ї та 40-ї бригад ЗСУ. Було знижено 2 ворожі ЗРК, РЕБ, паливозаправники, комплекс постановки радіоелектронних перешкод та інше.

В мережі оприлюднили відео, як командир групи спецпризначення 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ під час штурму ворожих позицій на Донеччині отримав поранення в голову, але продовжив бій.