Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке и обратился к бойцам (фото, видео)

Военные подарили руководителю государства коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке, которая остается одной из самых горячих точек на фронте. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства от каждого украинца поблагодарил бойцов Вооруженных сил Украины за их способность защищать Родину. Он отметил, что украинским воинам приходится ежедневно преодолевать немало препятствий.

"Приветствую вас с праздниками, с Пасхой", – заявил он.

Зеленский пожелал здоровья всем украинским защитникам и семьям. Также политик пожелал победы, назвав ее важной для каждого украинца.

Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк". Ему была предоставлена информация о ситуации в районе его ответственности. Владимир Зеленский пообщался с десантниками, морскими пехотинцами, а также бойцами механизированных и артиллерийских подразделений.

Военнослужащим президент вручил государственные награды. Военные решили подарить главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110 отдельной механизированной бригады.

Также Зеленский отдал госпиталь, где проходят лечение украинские защитники. Он отметил, что благодарен представителям медицинской службы ВСУ, которые борются за победу для Украины.

"Поправляйтесь как можно быстрее", — обратился Зеленский к украинским защитникам.

Напомним, Зеленский в конце марта посетил позицию защитников на Бахмутском направлении и вручил награды. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины. Политик объяснил, что для него важно присутствовать рядом с украинскими солдатами. Он подчеркнул, насколько важно защищать каждый город и поселок Украины от посягательств российских захватчиков.