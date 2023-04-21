"Сражаться за каждый дюйм". Как война в Украине заставила НАТО изменить подход к обороне

С началом российско-украинской войны в 2014 году блок НАТО начал адаптироваться к новым вызовам. Теперь в Альянсе не стоит вопрос: не спровоцируют ли они Москву войсками в Европе. Вопрос состоит в том, сколько сил и средств нужно сосредоточить для защиты союзников.

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После российских зверств в Украине НАТО становится военным альянсом, который обязуется защищать каждый дюйм своей территории с первого дня потенциального конфликта. Фокус разбирался, что изменится в стратегии обороны Североатлантического союза.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало самым дорогим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, поэтому НАТО трансформирует свои подходы к обороне, чтобы выполнять те функции, для которой создавали Альянс — защиту своих участников с первого дня войны.

Военная доктрина НАТО — какой была оборонная стратегия

До начала полномасштабной войны в НАТО действовала стратегия возмездия. Она предполагала, что в случае нападения на страну-член НАТО у Альянса есть 90 дней на консультации для выработки реакции. Предполагалось, что на начальном этапе агрессии страна может быть частично или полностью оккупирована. Союзные силы накопят средства для возмездия, чтобы деоккупировать или отбросить врага с территорий.

Широкий подход к безопасности был принят после Холодной войны. Как пишут в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), это означало, что сдерживание перестало быть обязательной целью и стратегией НАТО. Акцент делался на сотрудничество, консультации, коллективную оборону и предотвращение конфликтов.

Акцент делался на сотрудничество, консультации, коллективную оборону и предотвращение конфликтов

"Передовая оборона", которая создавала щит НАТО, а также доктрина "массированного возмездия" и "гибкого реагирования", которые составляли меч НАТО, почти исчезли или, по крайней мере, сократились по масштабам и амбициям до точки, когда они существенно отличались", — пишут аналитики

Поэтому вся надежда была на подкрепление и пополнение запасов в Европе и Северной Америке. После окончания Холодной войны НАТО уже не имело мощного набора сил, напротив, Альянс разоружался.

Стратегия отмены — почему меняется доктрина НАТО

Еще в 2014 году после аннексии Крыма и начала вторжения РФ на Донбасс в НАТО заговорили о вызове европейской безопасности. Усиливались восточные границы НАТО. В 2016 г. было принято решение усилить передовое присутствие в странах Балтии и Польши дополнительными батальонами быстрого реагирования.

Уже после начала полномасштабной войны и российских зверств в Буче, Мариуполе, Херсоне страны на восточном фланге НАТО поняли, что они не должны быть оккупированы и подвергнуты риску. В первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ оккупировали территории большую, чем некоторые страны Балтии.

Поэтому НАТО приняло историческое решение — вернуться к стратегии отмены. Это значит:

большее количество войск будет базироваться в союзных странах вдоль российских границ;

большая интеграция с США;

больше денег на оборону;

более подробные требования для союзников, чтобы страны имели силы и технику для ведения боев.

Ключевым элементом теперь станет наращивание мощи армий, чтобы быть более заметными для РФ. Опасений "расстроить" Кремль больше нет, пишут в The New York Times. Также Североатлантический союз передаст больше войск под непосредственный контроль высшего военного руководства НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, также командующего американскими войсками в Европе.

Возвращение США в Европу

Также большим изменением является то, что Америка возвращается в центр обороны Европы, чтобы совместно с НАТО планировать оборонные действия. Один из высокопоставленных чиновников Альянса говорит, что США объединяет свои планы по ведению войны вместе с союзниками — это впервые со времен Холодной войны.

Страны на восточном фланге НАТО теперь будут защищены. Планирование и требования Североатлантического союза станут более конкретными. Странам не удастся отказываться от потребностей армий, они должны вернуть Альянсу возможность вести боевые действия в Европе. С 2014 года общие расходы на оборону в НАТО увеличились на 350 млрд долларов — несмотря на то, что только 8 из 31 стран-членов вышли на показатель, когда 2% ВВП должны идти на армию.

Страны на восточном фланге НАТО теперь будут защищены

Военная доктрина НАТО — Альянс усилит самое уязвимое место

Одно из самых уязвимых мест в НАТО – противовоздушная оборона. За последние 30 лет страны урезали не только финансовые возможности армий, но и собственные силы ПВО. В Европе мало кто мог представить, что может начаться масштабный конфликт, который потребует сотен зенитных ракет. Россия выпустила по Украине более 1000 крылатых, баллистических и зенитных ракет, что нанесло ущерб около 50% всей энергетической системы.

Новая доктрина НАТО — что говорят эксперты

Израильский офицер, редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин говорит, что новая стратегия НАТО означает: даже маленькие страны, такие как Эстония (1,3 млн чел.), Латвия (1,8 млн чел.) и Литвы (2,8 млн чел.) могут быть защищены. В ином случае российский десант может захватить страны за сутки, проведя высадку десанта в аэропортах, как это было в Гостомеле. При старой стратегии НАТО оказался бы перед вопросом, как реагировать на быструю оккупацию стран Балтии.

Именно поэтому Эстония и Литва с Латвией настолько активно помогают Украине, понимая, что если падет Украина, то они могут быть следующими.

Эксперты CSIS в свою очередь пишут, что НАТО остается самым большим, мощным и успешным военным альянсом в мире. Это достигается благодаря постоянной адаптации в соответствии с вызовами времени.

"Новая концепция НАТО будет направлять его к эволюции, когда Альянс перезагрузится, чтобы решить ситуацию, с которой он никогда не сталкивался в своей истории: полномасштабную сухопутную войну в Европе", — резюмируют аналитики.