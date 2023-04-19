Не исключена причастность третьих лиц: в Польше расследуют гибель пары из Украины

Сообщается, что работодатель погибших граждан Украины обратился в экстренные службы и рассказал, что его сотрудники несколько дней не выходили на работу.

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В Лодзи найдены мертвыми 36-летний мужчина и 31-летняя женщина, которые приехали в польский город из Украины. Их тела пожарники обнаружили в запертой квартире. Об этом сообщает портал Wprost.

Информация о произошедшей трагедии была опубликована во вторник вечером. Сообщается, что работодатель погибших украинцев обратился в экстренные службы и рассказал, что сотрудники несколько дней не выходили на работу.

Пожарные выбили дверь квартиры, которую снимала пара из Украины, и обнаружили тела в состоянии сильного разложения: вздувшиеся, частично гнилые и со следами от воды.

Тело мужчины лежало в палатке на кровати, а женщины — в кресле. Следов угарного газа обнаружено не было, однако в одной из комнат находился работающий газовый обогреватель.

Следственные мероприятия проводятся под руководством Лодзько-Срудместской окружной прокуратуры, выясняются причины и обстоятельства случившегося. Польские правоохранители провели опрос свидетелей, не исключается и причастность третьих лиц к гибели украинцев. Их близким уже сообщили о случившемся.

Напомним, что граждане Украины, которые живут в крупнейшем центре для беженцев в Варшаве, могут остаться без крыши над головой. На содержание учреждения уходит порядка 250 тысяч долларов ежемесячно. Но правительственные субсидии в виде 80 тысяч скоро отменят.

Ранее стало известно, что беженцы из Украины в Австрии могут получить неограниченный доступ к рынку труда.