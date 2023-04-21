Россия успокаивает себя, что Украина не наступает из-за плохой погоды, — Минобороны Британии

Размытая почва замедлила операции как со стороны России, так и со стороны Украины, считают в британском ведомстве.

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Продолжительные размывшие землю дожди не дают проводить военные действия как России, так и Украине. Об этом пишут в отчете разведки Министерства обороны Великобритании в отчете за 21 апреля.

"Мягкая почва и грязь на большей части территории Украины, по всей вероятности, замедляет операции обеих сторон конфликта. Однако российские интернет-издания, вероятно, преувеличивают общее влияние грязи на украинские силы в рамках информационной операции, направленной на поднятие российского морального духа и подрыв сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления", — говорится в отчете.

Отмечается, что после улучшения погодных условий военные действия усилятся.

"Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором в ограничении маневра участников боевых действий на бездорожье", — отметили в разведке Британии.

Напомним, что под Бахмутом российские оккупнаты пытались расширить свои позиции и обустроить наблюдательный пункт, но им помешал ПТРК "Фагот", который использовали противотанкисты 30-й ОМБр.

Российские войска контролируют более 87% Бахмута. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. Наемники ЧВК "Вагнер" захватили территорию больницы №2 и продвигаются дальше по городу.