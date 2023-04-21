Росія заспокоює себе, що Україна не наступає через погану погоду, - Міноборони Британії

Розмитий ґрунт сповільнив операції як з боку Росії, так і з боку України, вважають у британському відомстві.

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Тривалі дощі, які розмили землю, не дають проводити військові дії як Росії, так і Україні. Про це пишуть у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії у звіті за 21 квітня.

"М’який ґрунт і бруд на більшій частині території України, ймовірно, уповільнює операції обох сторін конфлікту. Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив бруду на українські сили в межах інформаційної операції, спрямованої на підняття російського морального духу та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу", — йдеться у звіті.

Зазначається, що після покращення погодних умов, військові дії посиляться.

"Загроза від мін, ймовірно, продовжує залишатися більш важливим фактором у обмеженні маневру учасників бойових дій на бездоріжжі", — зауважили у розвідці Британії.

Нагадаємо, що під Бахмутом російські окупанти намагалися розширити свої позиції і облаштувати спостережний пункт, але їм завадив ПТРК "Фагот", який використали протитанкісти 30-ї ОМБр.

Російські війська контролюють понад 87% Бахмута. Про це 19 квітня повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни. Найманці ПВК "Вагнер" захопили територію лікарні №2 і просуваються далі містом.