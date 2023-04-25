Украинские пограничники в Бахмуте перемолотили пехоту оккупантов, готовившихся к штурму

Пограничники-минометчики застали российских солдат врасплох, предупредив штурм, который они планировали.

Related video

В Бахмуте российские оккупанты получили "нагоняй" от украинских пограничников, когда пытались приблизиться к их позициям. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что накануне российские оккупанты неудачно сходили на штурм позиций украинских пограничников. Они попытались захватить их опорный пункт. Бойцы ГНСУ отразили вражеское нападение в ближнем бою.

"В другом секторе обороны города пограничники-минометчики предотвратили еще одну атаку оккупантов. Огневой налет наших сил разбил пехоту противника на марше до линии столкновения", — сообщают в ГНСУ.

Отмечается, что пограничные подразделения "вывели из строя" 10 захватчиков: один убит, еще 9 — ранены.

Напомним, что пограничники в Бахмуте попали во враждебную обстановку в частном секторе. Они были вынуждены прорываться с боем. Для этого применили нестандартные решения. Бой был тяжелым и длился несколько часов.

Также в Бахмуте 6 групп "вагнеровцев" одновременно пошли на штурм позиций украинских пограничников, но те устроили им "жаркую" встречу. Противник пытался прорвать оборону бойцов ГНСУ в промзоне города. Впрочем, вражеские штурмовики не добились успеха — пограничники испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили.