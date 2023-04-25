Українські прикордонники у Бахмуті перемолотили піхоту окупантів, які готувалися до штурму

Прикордонники-мінометники застали російських вояків зненацька, упередивши штурм, який ті планували.

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У Бахмуті російські окупанти отримали "на горіхи" від українських прикордонників, коли намагалися наблизитися до їхніх позицій. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що напередодні російські окупанти невдало сходили на штурм позицій українських прикордонників. Вони спробували захопити їхній опорний пункт. Бійці ДПСУ відбили ворожий напад у ближньому бою.

"В іншому секторі оборони міста прикордонники-мінометники упередили ще одну атаку окупантів. Вогневий наліт наших сил розбив піхоту противника на марші до лінії зіткнення", — повідомляють в ДПСУ.

Зазначається, що прикордонні підрозділи "вивели з ладу" 10 загарбників: одного вбито, ще 9 – поранено.

Нагадаємо, що прикордонники у Бахмуті потрапили у вороже оточення у приватному секторі. Вони змушені були прориватися з боєм. Для цього застосували нестандартні рішення. Бій був важким і тривав кілька годин.

Також у Бахмуті 6 груп "вагнерівців" одночасно пішли на штурм позицій українських прикордонників, але ті влаштували їм "спекотну" зустріч. Противник намагався прорвати оборону бійців ДПСУ у промзоні міста. Втім, ворожі штурмовики не досягли успіху — прикордонники спопелили 29 загарбників, ще 40 поранили.