"Должно быть уничтожено": у Зеленского предупредили об ударах по объектам РФ в Крыму и на Донбассе

Украина, как отмечают в Офисе президента, имеет законное право ликвидировать все российские группировки, объекты и цели, сосредоточенные на оккупированных захватчиками территориях.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вооруженные силы Украины имеют юридические полномочия уничтожать российскую группировку, которая оккупировала часть украинской территории. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Такие деяния гарантируются международным правом. Он отметил, что Украина имеет юридические полномочия уничтожать незаконные группировки во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях, а также части Херсонщины и Запорожской области, где находятся захватчики из РФ.

"Все, что там есть российское, должно быть уничтожено", – высказался Подоляк по поводу российской оккупационной группировки.

Подоляк прокомментировал возможность ударов по Москве. Он отметил, что такой шаг только даст повод для российской пропаганды говорить о том, что Украина бьет по гражданскому населению в РФ.

"Какие военные задачи мы решаем одним ударом?" – отметил советник руководителя Офиса президента Украины.

Он напомнил, что Россия действует по-другому. Захватчики с 2022 года систематически разрушают гражданские объекты и инфраструктуру. Особенно это касается энергетической отрасли. По словам Подоляка, все это россияне делали для того, чтобы создать панические настроения и решить определенные задачи.

Напомним, 24 апреля советник руководителя офиса резидента Михаил Подоляк раскритиковал опубликованную в западных СМИ информацию о подготовке Киевом ударов по территории Российской Федерации в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Он отметил, что в статье The Washington Post журналисты ссылаются на "анонимные источники". По его мнению, такие публикации выполняют лишь одну функцию: "формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является неразумным, инфантильным и импульсивным государством". Он отметил, что такие сообщения очень выгодны для России, которая создает негативный имидж Украины в мире, чтобы помешать помощи и поставке вооружения для украинской армии.