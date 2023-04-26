"Має бути знищено": у Зеленського попередили про удари по об'єктах РФ в Криму та на Донбасі

Україна, як зазначають в Офісі президента, має законне право ліквідувати усі російські угруповання, об'єкти та цілі, які зосереджені на окупованих загарбниками територіях.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили України мають юридичні повноваження знищувати російське угруповання, яке окупувало частину української території. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Такі дії гарантуються міжнародним правом. Він наголосив на тому, що Україна має юридичні повноваження знищувати незаконні угруповання у тимчасово окупованому Криму, Донецькій та Луганській областях, а також частині Херсонщини та Запоріжжя, де перебувають загарбники з РФ.

" Все, що там є російське, має бути знищено", – висловився Подоляк щодо російського окупаційного угруповання.

Подоляк прокоментував ймовірність ударів по Москві. Він зазначив, що такий крок тільки дасть привід російській пропаганді говорити про те, що Україні б'є по цивільному населенню у РФ.

"Які військові завдання ми вирішуємо одним ударом?", – зазначив радник керівника Офісу президента України.

Він нагадав, що Росія діє інакше. Загарбники з 2022 року систематично руйнують цивільні об'єкти та інфраструктуру. Особливо це стосується енергетичної галузі. За словами Подоляка, це все росіяни робили для того, щоб створити панічні настрої та вирішити певні завдання.

Нагадаємо, 24 квітня радник керівника офісу резидента Михайло Подоляк розкритикував опубліковану в західних ЗМІ інформацію про підготовку Києвом ударів по території Російської Федерації у роковини повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він наголосив на тому, що у статті The Washington Post журналісти посилаються на "анонімні джерела". На його думку, такі публікації виконують лише одну функцію: "формують громадську думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною державою". Він зазначив, що такі повідомлення є дуже вигідними для Росії, яка створює негативний імідж України у світі, щоб завадити допомозі та постачанню озброєння для української армії.