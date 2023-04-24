У Зеленського розкритикували західні ЗМІ, які повідомили про "ювілейні удари" по Росії

На думку Михайла Подоляка, подібні публікації формують образ України як нерозумної, інфантильної та імпульсивної країни, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю.

Related video

У понеділок, 24 квітня, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розкритикував публікацію у західних ЗМІ інформацію про підготовку Києвом ударів по території Російської Федерації у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

"Так ось, подібні публікації (в The Washington Post — ред.) з обов'язковим посиланням на "анонімні джерела" виконують лише одну катастрофічну функцію: формують громадську думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання”, – йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що насправді Україна підходить до війни із "залізною математичною логікою".

"Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба та знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступних операцій та мінімізації втрат", – додав він.

Скандальна публікація The Washington Post

Американські журналісти стверджують, що у лютому, коли до перших роковин вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві нібито були зайняті розробкою планів масованої атаки на Москву.

"13 лютого, у день, коли, згідно з документом АНБ, Буданов (голова ГУР Міноборони України) дав вказівку одному зі своїх офіцерів бути готовим до операції, ймовірно спрямованої на Новоросійськ, Сполучені Штати повторили свою публічну пораду громадянам Росії негайно залишити країну. Неясно, що попередження передбачило агресивний український удар, але, схоже, воно відображає рівень занепокоєння у Вашингтоні щодо нападів у зв'язку з річницею", – йдеться у публікації.

Крім того, WP стверджує, що Київ нібито розглядав можливість завдання військово-морського удару з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ. Білий дім нібито побоювався, що удари всередині Росії "можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля".

Нагадаємо, 12 квітня газета The Washington Post опублікувала матеріал, в якому йшлося, що Україна була змушена відкласти весняний контрнаступ через брак боєприпасів та негоду. За даними видання, контрнаступу також завадили "злиті" секретні документи США.

Раніше, 8 квітня, американське ЗМІ повідомляло, що Збройні сили України витрачають утричі менше снарядів, ніж ЗС РФ. Це стало можливим завдяки тому, що українські бійці ретельніше підбирають цілі.