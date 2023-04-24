Планували на 24 лютого: Україна відклала "ювілейні" атаки РФ на прохання США — WP

Американські журналісти стверджують, що у лютому, коли до перших роковин вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві нібито були зайняті розробкою планів масованої атаки на Москву.

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За два дні до роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого українська розвідка планувала зробити масовані удари по Москві в річницю, але на прохання США відмовилася від цього плану. Про це у понеділок, 24 квітня, пише американська газета The Washington Post з посиланням на секретну доповідь Агентства національної безпеки США.

"13 лютого, в день, коли, згідно з документом АНБ, Буданов [голова ГУР Міноборони України] дав вказівку одному зі своїх офіцерів бути готовим до операції, ймовірно, спрямованої на Новоросійськ, Сполучені Штати повторили свою публічну раду громадянам Росії негайно залишити країну. Неясно, що попередження передбачило агресивний український удар, але, схоже, воно відображає рівень занепокоєння у Вашингтоні щодо нападів у зв'язку з річницею", — пишуть американські журналісти.

Крім того, WP стверджує, що Київ нібито розглядав можливість завдання військово-морського удару з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ. Білий дім нібито побоювався, що удари всередині Росії "можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля".

22 лютого ЦРУ опублікувало нову секретну доповідь, в якій говориться, що ГРУ "на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари" по Москві. Проте жодних подробиць щодо цього питання невідомо.

"Деякі американські чиновники розглядають напади на Росію, особливо якщо в них залучена зброя, що поставляється США, як вкрай ризиковані операції, які президент Росії Володимир Путін може вважати настільки загрозливими, що вдасться використати тактичну ядерну зброю", — пише газета.

За даними американських журналістів, офіційні особи у Вашингтоні та Європі нібито зробили Україні зауваження за напади за межами її території, які, на їхню думку, "зайшли надто далеко".

Журналісти стверджують, що після того, як у серпні 2022 року внаслідок вибуху замінованого автомобіля під Москвою загинула Дар'я Дугіна, дочка ідеолога "російського світу", західні чиновники заявили, що вони дали зрозуміти президенту Зеленському, що вважають відповідальними оперативників у його уряді. За словами чиновників, напад був розцінений як "провокаційний і загрожує жорсткою відповіддю з боку Росії".

Американські журналісти, посилаючись на високопоставленого українського чиновника, пишуть, що готовність Києва не стріляти за певними цілями та координувати свої дії з американцями має спонукати США надати більш сучасну та далекобійну зброю, таку як система ATACMS — боєприпас, здатний пролетіти до 300 кілограмів. Представники адміністрації Байдена відмовилися надати цю зброю, яка постачається в обмеженій кількості.

Нагадаємо, 12 квітня газета The Washington Post опублікувала матеріал, в якому йшлося, що Україна була змушена відкласти весняний контрнаступ через брак боєприпасів та негоди. За даними видання, контрнаступу також завадили "злиті" секретні документи США.

Раніше, 8 квітня, американське ЗМІ повідомляло, що Збройні сили України витрачають утричі менше снарядів, ніж ЗС РФ. Це стало можливим завдяки тому, що українські бійці ретельніше підбирають цілі.