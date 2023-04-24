Планировали на 24 февраля: Украина отложила "юбилейные" атаки РФ по просьбе США — WP

Американские журналисты утверждают, что в феврале, когда до первой годовщины вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве якобы были заняты разработкой планов массированной атаки на Москву.

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За два дня до годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля украинская разведка планировала произвести массированные удары по Москве в годовщину, но по просьбе США отказалась от этого плана. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на секретный доклад Агентства национальной безопасности США.

"13 февраля, в день, когда, согласно документу АНБ, Буданов [глава ГУР Минобороны Украины] дал указание одному из своих офицеров быть готовым к операции, предположительно направленной на Новороссийск, Соединенные Штаты повторили свой публичный совет гражданам России немедленно покинуть страну. Неясно, что предупреждение предвосхитило агрессивный украинский удар, но, похоже, оно отражает уровень обеспокоенности в Вашингтоне по поводу нападений в связи с годовщиной", — пишут американские журналисты.

Кроме того, WP утверждает, что Киев якобы рассматривал возможность нанесения военно-морского удара с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск. Белый дом якобы опасался, что удары внутри России "могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля".

22 февраля ЦРУ опубликовало новый секретный доклад, в котором говорится, что ГРУ "по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары" по Москве. Однако никаких подробностей по этому вопросу неизвестно.

"Некоторые американские чиновники рассматривают нападения на Россию, особенно если в них задействовано оружие, поставляемое США, как крайне рискованные операции, которые президент России Владимир Путин может счесть настолько угрожающими, что прибегнет к использованию тактического ядерного оружия", — пишет газета.

По данным американских журналистов, официальные лица в Вашингтоне и Европе якобы сделали Украине замечание за нападения за пределами ее территории, которые, по их мнению, "зашли слишком далеко".

Журналисты утверждают, что после того, как в августе 2022 года в результате взрыва заминированного автомобиля под Москвой погибла Дарья Дугина, дочь идеолога "русского мира", — западные чиновники заявили, что они дали понять президенту Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве. По словам чиновников, нападение было расценено как "провокационное и чревато жестким ответом со стороны России".

Американские журналисты, ссылаясь на высокопоставленного украинский чиновника пишут, что готовность Киева не стрелять по определенным целям и координировать свои действия с американцами должна побудить США предоставить более современное и дальнобойное оружие, такое как система ATACMS — боеприпас, способный пролететь до 300 километров. Представители администрации Байдена отказались предоставить это оружие, которое поставляется в ограниченном количестве.

Напомним, 12 апреля газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Украина была вынуждена отложить весеннее контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и непогоды. По данным издания, контрнаступлению также помешали "слитые" секретные документы США.

Ранее, 8 апреля, американское СМИ сообщало, что Вооруженные силы Украины расходуют в три раза меньше снарядов, нежели ВС РФ. Это стало возможным благодаря тому, что украинские бойцы более тщательно подбирают цели.