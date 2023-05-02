"Необычная весна": украинские бойцы рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ, — NYT

Журналисты пишут, что из-за мокрой земли украинская техника, полученная от Запада, не может проехать. Более того, из-за грязи также заклинивает оружие, у солдат портится обувь.

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Необычно влажная земля — это одно из препятствий, которое мешает украинским военным начать контрнаступление. Об этом рассказали военнослужащие 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ журналистам The New York Times.

По словам журналистов, у бойцов есть все необходимое, чтобы начать продвижение вперед. Они хорошо отдохнули, у них достаточно боеприпасов и них есть несколько передовых самоходных гаубиц немецкого производства, которые заменили их старые советские артиллерийские орудия.

Однако пока что они практически не движутся. И это связано не с российскими атаками, а из-за влажной земли, вязкой грязи.

"Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет", — сказал лейтенант бригады по имени Сергей.

По его словам, машины могут застрять в земле. Журналисты отметили, что из-за грязи также заклинивает оружие, у солдат портится обувь. Сергей принял решение отозвать с поля боя все новые Panzerhaubitze 2000, опасаясь, что 60-тонные гаубицы не смогут уйти, если попадут под обстрел россиян.

"Это была необычная весна", — сказал командир бригады, который представился журналистам позывным "Кубик".

Он заявил, что не видел таких продолжительных и сильных дождей давно.

Западное и советское оружие в руках ВСУ

Издание пишет, что немецкие гаубицы, которыми сейчас владеет 43-я бригада, по многим параметрам превосходят артиллерийские системы "Пион" советского производства. К примеру, Panzerhaubitze безопаснее, так как военные находятся внутри бронированной капсулы. Советская система не может предложить такой защиты.

Правда, из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" лучше работает, если кругом грязь.

По словам журналистов, западная техника, это касается как танков, так и САУ, "любит чистоту".

Как сообщается, у России есть модернизированные версии самоходных советских гаубиц, хотя украинские войска говорят, что они чаще сталкивались со старыми образцами такими как "Грады".

Украинским артиллерист Николай рассказал журналистам, что российские войска обычно прикрывают район массированным огнем, надеясь поразить что-нибудь. По его словам, его команда часто добивается лучших результатов с меньшим количеством выстрелов.

Напомним, что в ГПСУ заявили, что ВС РФ выводят из Беларуси, чтобы отправить на Донбасс. По словам Андрея Демченко, из 11 тысяч бойцов ВС РФ на территории Беларуси осталось приблизительно 2800 военных.

Еще сообщалось, что Украина получит от Великобритании ракеты Storm Shadow. Летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что украинцы уже скоро смогут увидеть работу снарядов, предоставленных Великобританией. По его словам, эти ракеты дальностью 300-700 километров позволят ВСУ уничтожить Крымский мост.