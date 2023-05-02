Очередной фейк: в ВСУ опровергли заявление Пригожина об убийстве генерала Танцюры (фото)

Алексей Дмитрашевский, Денис Зелинский и Андрей Ковалев одновременно заявили о том, что командующий Силами ТРО жив и его здоровью ничего не угрожает.

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Заявления российских оккупантов о том что во вторник, 2 мая, они якобы подорвали бронетехнику с командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майром Игорем Танцюрой, фейковые. Об этом заявил пресс-офицер 112-й отдельной бригады терробороны Андрей Ковалев в эфире проекта "Радио Донбасс.Реалии".

По его словам, Россия запустила очередной фэйк для того, чтобы одновременно и приписать наемникам ЧВК "Вагнер" несуществующую победу, и деморализоватьукраинских военных.

"Насколько мне известно это (заявление российской стороны об убийстве генерала Танцюры, — ред.) фейк. С генералом Танцюрой все нормально", — сказал Ковалев.

Кроме того информацию об убийстве российскими наемниками генерала Танцюры опроверг и спикер Сил ТРО Денис Зелинский в комментарии "Суспильному" во вторник, 2 мая.

"Мы официально опровергаем это утверждение (о смерти украинского генерала Танцюры, — ред.). Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — сказал спикер Сил ТРО.

А руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский в свою очередь также подтвердил, что украинский генерал жив, а его бронеавтомобиль не подвергался атаке российских оккупантов.

"Только что разговаривал с генералом Танцюрой. Жив, здоров, чего и всем желает. Пригожин в очередной раз показал, что он балабол", — прокомментировал слухи о гибели украинского командующего Дмитрашевский.

Что о "смерти" генерала Танцюры говорили оккупанты

Во вторник, 2 мая, глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что под Бахмутом его наемники предположительно попали в автомобиль, в котором находился украинский генерал-майор Игорь Танцюра, в результате чего военный погиб.

"Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут", — заявил Пригожин.

"Повар Путина" также опубликовал в телеграм-канале фотографию со взорванным бронеавтомобилем, в котором якобы ехал в Бахмут Игорь Танцюра.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал снимок бронеавтомобиля, в котором якобы погиб Танцюра

Это заявление российского бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" оперативно опубликовали росмедиа, такие, как ТАСС, РИА Новости и ряд других российских СМИ.

Напомним, 2 мая командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на востоке Украины, которые продолжают выполнять задачи на Бахмутском направлении. Он рассказал о том, как сейчас проходит оборона Бахмута.

Также иностранные СМИ 2 мая сообщили о том, что в бою за Бахмут погибли добровольцы из Канады. Один из иностранных военных за несколько дней до гибели связался с журналистами и рассказал им, что очень беспокоится из-за тяжелых боев за Бахмут.