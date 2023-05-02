Вопрос вероятностей: американский генерал предсказал несколько исходов контрнаступления ВСУ

По мнению главы Генштаба США, защитники Украины имеют достаточное количество возможностей с полученными от стран-союзников вооружениями, однако исход контрнаступательных действий может быть любым.

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Американский генерал Марк Милли заявил, что ни украинской ни российской стороне не удастся одержать победу в российско-украинском военном конфликте в этом году. Об этом Милли рассказал 2 мая в интервью изданию Foreign Affairs.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, украинские защитники смогли получить достаточно возможностей, включая вооружение от западных партнеров, для проведения контрнаступательной операции по освобождению оккупированных территорий Украины. Он отметил, что страны-союзники смогли оснастить вооружением "около девяти бригад" ВСУ, в том числе бронетанковых.

"Украинцы сейчас обладают возможностями для наступления. Также у них есть возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад. Я не хочу предполагать, могут они или не могут провести наступательную операцию в ближайшие недели. Это будет зависеть от них. Но они готовы атаковать или защищаться", – отметил Милли.

Однако при этом он убежден, что исход контрнаступления Украины — это вопрос вероятностей. Поэтому исход со значительным успехом ВСУ, который приведет к победе Украины, частичный или ограниченный успех, или даже полное его отсутствие, генерал Милли допускает.

"Тем не менее, я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей (поскольку война – это политика с использованием исключительно военных средств), – я думаю, что это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", – заявил Милли.

Напомним, в понедельник, 1 мая, министр обороны Алексей Резников, выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление пройдет успешно, поскольку оно тщательно спланировано и продумано.

29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью зарубежным журналистам, что любая информация об украинском контрнаступлении от СМИ не сможет повлиять на будущие успехи Украины в войне против страны-агрессора.