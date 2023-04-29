"Нас это не остановит": Зеленский раскрыл, как публикации СМИ влияют на контрнаступление

Любая информация, как правдивая, так и ложная, "не помогает" украинским военным, заверил президент Украины.

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Публикации о контрнаступлении в средствах массовой информации не изменят планов Вооруженных сил Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время интервью зарубежным журналистам, запись которого Офис президента разместил в Youtube.

Владимир Зеленский заявил представителям СМИ из Норвегии, Финляндии и Дании, что успех контрнаступления зависит не только от военной техники, но еще и от информации. "Лишние" данные, как правдивые, так и фальшивые, сильно влияют на подготовку украинских военных, и точно не помогают им.

"Существуют информационные угрозы. Я об этом ни разу не высказывался, но иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе, к сожалению, не только российской", — прокомментировал глава государства.

По его словам, даже если подобные публикации будут появляться ежедневно, то не смогут остановить контрнаступление ВСУ или лишить Украину победы в войне:

"Нас все это не остановит, и мы все равно пойдем вперед и точно победим".

Накануне финское издание Yle опубликовало интервью с президентом Украины. Владимир Зеленский заявил, что успех украинского контрнаступления во многом зависит от поставок Запада. ВСУ необходимо большое количество оружия, чтобы как можно быстрее остановить Россию и не затягивать бои на несколько лет, а также не допустить Третью мировую войну.

3 апреля Владимир Зеленский предложил российским войскам покинуть оккупированные территории до контрнаступления. Он отметил, что в противном случае оккупанты будут уничтожены.