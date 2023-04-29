Пойдем в атаку и вернем Крым: Зеленский о контрнаступлении ВСУ

По словам президента, успех украинской армии во многом зависит от поставок западного вооружения. Большая война с Россией может длиться годами и даже десятилетиями, предупредил он.

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Вооруженные силы Украины действительно планируют контратаку и возврат Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью финскому изданию Yle, которое опубликовали 28 апреля.

"Успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставки оружия. Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", — подчеркнул глава государства.

Российские войска, по его оценкам, с каждым днем ​​теряют мотивацию, боясь последствий в случае отступления.

Война в Украине может продолжаться годами и даже десятилетиями, уверен Зеленский

Зеленский в общении с журналистами не раскрыл подробных деталей контратаки. Несмотря на надежды на успех, он предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями.

"Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны", — отметил он.

Полномасштабная война России с Украиной не может закончиться так же, как Вторая мировая война закончилась для Финляндии, полагает президент.

"Финляндия не только уступила территорию России, но и потеряла много жизней. Я считаю, что такую ​​возможность нельзя давать", — сказал глава государства.

По оценкам Зеленского, было "оскорбительно и несправедливо", что другие страны не помогали Финляндии отражать агрессию России.

Напомним, что бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг верит в возможности ВСУ по освобождению значительной части оккупированных территорий во время ожидаемого весеннего контрнаступления.

Однако Хертлинг считает, что контрнаступление ВСУ не закончит большую войну с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласился с этими оценками. По его словам, последняя битва приведет к полному освобождению территорий Украины.

Немецкий таблоид Bild ранее писал о подготовке украинского спецназа на байдарках — военных обучает инструктор из Германии.