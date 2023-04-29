"Вернут значительную территорию": экс-генерал США высказался о контрнаступлении ВСУ

Бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг заявил, что украинских военных ждет тяжелая битва, однако он не думает, что это будет конец войны.

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Вооруженные силы Украины смогут отвоевать значительную часть оккупированных территорий в ходе ожидаемого весеннего контрнаступления. Об этом написал бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг в социальной сети Twitter 27 апреля.

Бывший американский генерал также предположил, что грядущее контрнаступление ВСУ не станет окончанием войны в Украине.

Таким образом экс-генерал отреагировал на новость о том, что высокопоставленный военачальник США "очень уверен" в успехе долгожданного весеннего контрнаступления украинской армии.

"Хотя я "бывший" командующий США, я также очень уверен в том, что украинская армия вернет себе значительную территорию и победит россиян в весеннем наступлении… но это будет тяжелая битва, и это не конец войны… пока", — заявил Хертлинг.

Марк Хертлинг о контрнаступлении ВСУ

Ранее, 30 марта, Марк Хертлинг также рассказал о трудностях, с которыми, по его мнению, могут столкнуться ВСУ во время контрнаступления. По словам бывшего генерала, украинская армия обладает высоким уровнем боеспособности, однако совершать крупномасштабные миссии в виде атак и общевойсковых прорывов "очень сложно".

Напомним, что 28 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать грядущее контрнаступление ВСУ как последнюю битву, которая приведет к окончательной победе.

Мы также сообщали, что согласно заявлению эксперта Defense Express Ивана Киричевского от 28 апреля, оружие, которое западные партнеры передают Вооруженным силам Украины, становится неприятным сюрпризом для россиян.

Еще мы писали о том, что 27 апреля представители Сената США выразили недовольство темпами, с которыми США передают Вооруженным силам Украины танки Abrams в преддверии ожидаемого контрнаступления. По мнению сенатора-республиканца Тома Коттона, если американские танки не прибудут в Украину до августа или сентября, то "может быть слишком поздно".