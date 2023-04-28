Кулеба призвал не рассматривать контрнаступление ВСУ как "финальную битву" (видео)

По словам главы МИД Украины, во время предыдущей операции по деоккупации территории ВСУ добились всех поставленных задач. Однако в этот раз судить о результатах можно будет только постфактум.

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Контрнаступление Сил обороны Украины не следует считать последней битвой, которая приведет к окончательной победе. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи глав дипломатических ведомств Балтии и Северной Европы в Одессе.

"Контрнаступление не нужно считать последней битвой. Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале", — подчеркнул Кулеба.

По словам министра, те кто делает выводы касательно того, является ли контрнаступление решающей битвой в самом ее начале, искажают картину усилий Киева. Сказать что-либо конкретное о результатах операции можно будет лишь по итогу ее проведения.

Вместе с тем министр отмечает, что во время предыдущего контрнаступления Вооруженные силы Украины достигли всех поставленных задач. Однако для того, чтобы полностью освободить оккупированную территорию может потребоваться несколько таких операций.

"Теперь нам нужно следующее контрнаступление. Мы будем сражаться пока не освободим всю нашу территорию. Если нужно будет одно контрнаступление — будет одно, если потребуется два или больше — будет два или больше. Это не такой конфликт, который можно заморозить", — резюмировал Кулеба.

Украина готова к контрнаступлению, — министр обороны Резников

Отметим, что 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы обороны готовы к анонсированному контрнаступлению. Как отметил Резников, подготовка находится в завершающей стадии, кроме того, ожидается, что наступят подходящие погодные условия и будет озвучено решение командования.

По словам министра, в контрнаступлении будут применять бронетехнику, переданную западными партнерами. В частности речь идет об основных боевых танков Leopard 2 и Challenger. А вот американские танки M1 Abrams "не успеют" принять участия.

Сколько бригад подготовила Украина для контрнаступления

25 апреля издание The New York Times сообщало, что к концу апреля Украина подготовит 12 бригад численностью около 4000 человек каждая для контрнаступления весной 2023 года. Американские журналисты утверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится уже в мае текущего года и будет разворачиваться с основном на южном фронте. По данным СМИ, Украина создала новые боевые бригады, объединив новобранцев с небольшим ядром опытных солдат из числа ветеранов.

Напомним, 24 апреля, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия накапливает дальнобойные ракеты для того, чтобы в дальнейшем сорвать украинское контрнаступление.