Кулеба закликав не розглядати контрнаступ ЗСУ як "фінальну битву" (відео)

За словами глави МЗС України, під час попередньої операції з деокупації території ЗСУ досягли всіх поставлених завдань. Однак цього разу судити про результати можна лише постфактум.

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Контрнаступ Сил оборони України не слід вважати останньою битвою, яка призведе до остаточної перемоги. Про це у п'ятницю, 28 квітня, розповів голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі голів дипломатичних відомств Балтії та Північної Європи в Одесі.

"Контрнаступ не потрібно вважати останньою битвою. Остання битва — це та битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити лише наприкінці битви, а не на початку", — наголосив Кулеба.

За словами міністра, ті, хто робить висновки щодо того, чи є контрнаступ вирішальною битвою на самому її початку, спотворюють картину зусиль Києва. Сказати щось конкретне про результати операції можна буде лише за результатами її проведення.

Водночас міністр зазначає, що під час попереднього контрнаступу Збройні сили України досягли всіх поставлених завдань. Однак для того, аби повністю звільнити окуповану територію, може знадобитися кілька таких операцій.

"Тепер нам потрібний наступний контрнаступ. Ми будемо боротися поки не звільнимо всю нашу територію. Якщо потрібно буде один контрнаступ — буде один, якщо буде потрібно два або більше — буде два або більше. Це не такий конфлікт, який можна заморозити", — резюмував Кулеба.

Україна готова до контрнаступу, — міністр оборони Резніков

Зазначимо, що 28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Сили оборони готові до анонсованого контрнаступу. Як зазначив Резніков, підготовка перебуває у завершальній стадії, крім того, очікується, що настануть відповідні погодні умови та буде озвучено рішення командування.

За словами міністра, у контрнаступі застосовуватимуть бронетехніку, передану західними партнерами. Зокрема йдеться про основні бойові танки Leopard 2 та Challenger. А ось американські танки M1 Abrams "не встигнуть" взяти участь.

Скільки бригад підготувала Україна для контрнаступу

25 квітня видання The New York Times повідомляло, що до кінця квітня Україна підготує 12 бригад чисельністю приблизно 4 000 осіб кожна для контрнаступу навесні 2023 року. Американські журналісти стверджують, що контрнаступ Збройних сил України відбудеться вже у травні поточного року і розгортатиметься здебільшого на південному фронті. За даними ЗМІ, Україна створила нові бойові бригади, об'єднавши новобранців із невеликим ядром досвідчених солдатів з-поміж ветеранів.

Нагадаємо, 24 квітня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб надалі зірвати український контрнаступ.