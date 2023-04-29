"Повернуть значну територію": ексгенерал США висловився про контрнаступ ЗСУ

Колишній командувач армії США в Європі Марк Хертлінг заявив, що на українських військових чекає важка битва, проте він не думає, що це буде кінець війни.

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Збройні сили України зможуть відвоювати значну частину окупованих територій у ході очікуваного весняного контрнаступу. Про це написав колишній командувач армії США в Європі Марк Хертлінг у соціальній мережі Twitter 27 квітня.

Колишній американський генерал також припустив, що майбутній контрнаступ ЗСУ не стане закінченням війни в Україні.

Таким чином, ексгенерал відреагував на новину про те, що високопоставлений воєначальник США "дуже впевнений" в успіху довгоочікуваного весняного контрнаступу української армії.

"Хоча я "колишній" командувач США, я також дуже впевнений у тому, що українська армія поверне собі значну територію і переможе росіян у весняному наступі… але це буде важка битва, і це не кінець війни… поки що", — заявив Хертлінг.

Марк Хертлінг про контрнаступ ЗСУ

Раніше, 30 березня, Марк Хертлінг також розповів про труднощі, з якими, на його думку, можуть зіткнутися ЗСУ під час контрнаступу. За словами колишнього генерала, українська армія має високий рівень боєздатності, проте здійснювати великомасштабні місії у вигляді атак та загальновійськових проривів "дуже складно".

Нагадаємо, що 28 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не сприймати майбутній контрнаступ ЗСУ як останню битву, яка призведе до остаточної перемоги.

Ми також повідомляли, що згідно з заявою експерта Defense Express Івана Киричевського від 28 квітня, зброя, яку західні партнери передають Збройним силам України, стає неприємним сюрпризом для росіян.

Ще ми писали про те, що 27 квітня представники Сенату США висловили невдоволення темпами, з якими США передають Збройним силам України танки Abrams напередодні очікуваного контрнаступу. На думку сенатора-республіканця Тома Коттона, якщо американські танки не прибудуть в Україну до серпня чи вересня, то "може бути надто пізно".