Російських окупантів шокує зброя, яку ЗСУ одержують від союзників, – експерт

За словами Івана Киричевського, Україна отримала американські ракети APKWS, які наводяться лазерним променем. Ці ракети однаково добре підходять для знищення російських дронів "Ланцет" і вогневих точок загарбників, розташованих у приміщеннях.

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Зброя, яку західні партнери передають Збройним силам України, стає для росіян неприємним сюрпризом. Про це розповів в ефірі "Еспресо" експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Як з'ясувалося, колісні танки пішли в нашу морську піхоту, це посилить нашу легку піхоту. Також стало публічно відомо, що одна із новосформованих бригад важкої піхоти отримала американські ракети APKWS, які наводяться лазерним променем. Ці ракети однаково хороші, щоб збивати БПЛА "Ланцет" й акуратно вирізати російські вогневі точки десь у приміщеннях", — сказав він.

Експерт нагадав про те, що Словенія передала Києву ліцензійні копії австрійських бронетранспортерів, які надійно захищатимуть піхоту під час контрнаступу.

"Це теж для росіян сюрприз. Дуже багато, що зараз у наших публічних джерелах з'являється для росіян, судячи з тональності їх описів, виявляється певним неприємним сюрпризом", — зазначив він.

Як просуватиметься контрнаступ

На думку Киричевського, ЗСУ намагатимуться повторити успіх Харківської операції під час очікуваного через кілька тижнів контрнаступу.

"Ба більше, враховуючи те, яким специфічним видом бойових дій є прорив ешелонованої оборони противника, яка чіпляється за фортифікацію, найбільш непомітний етап підготовки — це накопичення засобів РЕБ, які гаситимуть російський зв'язок. А також накопичення різноманітних безпілотників, які знищуватимуть їхні цілі. Насамперед, росіянам будуть ламати систему зв'язку", — резюмував експерт.

Нагадаємо, 28 квітня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контрнаступ Сил оборони України не слід вважати останньою битвою, яка призведе до остаточної перемоги. Сказати щось конкретне про результати операції можна буде лише за результатами її проведення.

Цього ж дня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що підготовка перебуває на завершальній стадії. Очікуються відповідні погодні умови та рішення командування. Він додав, що танків Abrams у цьому контрнаступі не буде, оскільки екіпажі проходять навчання. Але буде велика кількість броньованих машин різного типу — БТР та БМП.