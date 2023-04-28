Российских оккупантов шокирует оружие, которое ВСУ получают от союзников, – эксперт

По словам Ивана Киричевского, Украина получила американские ракеты APKWS, которые наводятся по лазерному лучу. Эти ракеты одинаково хорошо подходят для уничтожения российских дронов "Ланцет" и огневых точек захватчиков, расположенных в помещениях.

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Оружие, которые западные партнеры передают Вооруженным силам Украины, становится для россиян неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Как оказалось, колесные танки пошли в нашу морскую пехоту, это усилит нашу легкую пехоту. Также стало публично известно, что одна из вновь сформированных бригад тяжелой пехоты получила американские ракеты APKWS, которые наводятся по лазерному лучу. Эти ракеты одинаково хороши, чтобы сбивать российские БПЛА "Ланцет" и аккуратно вырезать российские огневые точки где-то в помещениях", – сказал он.

Эксперт напомнил о том, что Словения передала Киеву лицензионные копии австрийских бронетранспортеров, которые будут надежно защищать пехоту в ходе контрнаступления.

"Это тоже для россиян сюрприз. Очень многое, что сейчас в наших публичных источниках появляется для россиян, судя по тональности их описаний, оказывается определенным неприятным сюрпризом", – отметил он.

Как будет идти контрнаступление

По мнению Киричевского, ВСУ постараются повторить успех Харьковской операции во время ожидаемого через несколько недель контрнаступления.

"Более того, учитывая то, каким специфическим видом боевых действий является прорыв эшелонированной обороны противника, которая цепляется за фортификацию, наиболее незаметный этап подготовки – это накопление средств РЭБ, которые будут гасить российскую связь. А также накопление разного рода беспилотников, которые будут уничтожать их цели. В первую очередь, россиянам будут ломать систему связи", – резюмировал эксперт.

Напомним, 28 апреля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины не следует считать последней битвой, которая приведет к окончательной победе. Сказать что-либо конкретное о результатах операции можно будет лишь по итогу ее проведения.

В этот же день министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка находится в завершающей стадии. Ожидаются подходящие погодные условия и решение командования. Он добавил, что танков Abrams в этом контрнаступлении не будет, поскольку экипажи проходят учебу. Но будет большое количество бронированных машин разного типа – БТР и БМП.