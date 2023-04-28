Контрнаступление ВСУ: Украина готовит спецназ на байдарках, – Bild (фото)

Журналисты заявили, что подготовкой украинских военных также занимается немецкий инструктор. Он смог обучить уже 40 спецназовцев.

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Украина готовит спецназ на байдарках. Военнослужащими также занимается инструктор из Германии. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Газета также показала фотографии бойцов, которые готовятся к операции в тренировочном лагере "на востоке Украины". На них можно увидеть, как военные в полном боевом снаряжении несут байдарки к воде, а затем переплывают на них водоем.

Солдаты ВСУ на байдарках

Издание пишет, что байдарки куда лучше моторных лодок. Они хорошо подходят для незаметного прохода к вражеской территории. Так, спецназовцев будет труднее заметить из-за отсутствия шума двигателя. Кроме того, на байдарках бойцы будут находиться ближе к воде.

По словам журналистов, ВСУ используют высокотехнологичные байдарки, созданные по военным стандартам. Их можно оперативно разобрать, чтобы быстро перенести в труднодоступное место. Также у них низкое инфракрасное излучение за счет специального покрытия корпуса. Заметить их в темноте очень тяжело даже с приборами ночного видения.

Солдаты ВСУ на байдарках Фото: bild.de

В материале говорится, что с помощью таких байдарок украинские солдаты смогут переплывать водоемы почти незаметно и бесшумно. На берегу их будут защищать снайперы.

Отметим, что ранее немецкие журналисты также сообщали, что соратники Путина могут начать ядерную войну после его смерти. По информации немецкого эксперта Юлиана Репке, это и есть одна из причин, по которой в Кремле начали активно создавать различные ЧВК. Они могут быть использованы в борьбе за должность главы государства при сценарии гражданской войны.

Кроме того, Кулеба призвал не рассматривать контрнаступление ВСУ как "финальную битву". По словам главы МИД Украины, во время предыдущей операции по деоккупации территории ВСУ добились всех поставленных задач. Однако в этот раз судить о результатах можно будет только постфактум.