Соратники Путина могут начать ядерную войну после его смерти, — Bild

По информации немецкого эксперта Юлиана Репке, это и есть одна из причин, по которой в Кремле начали активно создавать различные ЧВК. Они могут быть использованы в борьбе за должность главы государства при сценарии гражданской войны.

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После того, как президент Российской Федерации Владимир Путин покинет должность, в стране может начаться гражданская ядерная война. Об этом заявил собственный эксперт немецкого издания BILD Юлиан Репке 28 апреля.

По его словам, мирной передачи власти в случае смерти Владимира Путина не произойдет. Причина в том, что Кремль годами уничтожал демократически институты по всей стране.

Из страны намерено "выдавливались" все демократы и оппозиционеры и на должность президента в основном будут претендовать его нынешние соратники. Для этого будет развернута силовая борьба.

Частные армии, которые сейчас активно создают в РФ, могут стать одним из этапов подготовки к будущей гражданской войне. В частности этим заняты министр обороны Сергей Шойгу, глава "Газпрома" Алексей Миллер и олигарх Евгений Пригожин.

Также намерения о создании собственного государства может объявить лидер Чечни Рамзан Кадыров.

"ФСБ, Росгвардия и армия также могут оказаться под контролем тех или иных олигархов и влиятельных пособников режима. Крайне маловероятно, что они окажутся на одной стороне", — заявил Юлиан Репке.

Эксперт считает, что будущая борьба за власть в РФ будет "беспощадной". Она может ограничиться точечными убийствами конкурентов, а может также вылиться в масштабный конфликт по типу гражданской войны.

При определенных сценариев может быть также применено ядерное оружие. Сценарий маловероятный, но исключать этого нельзя.

"Ясно одно: со смертью Путина точно не будет "все хорошо", на что уже и не надеются даже оптимисты. Российский диктатор сам позаботился об этом", — подытожил Юлиан Репке.

Напомним, в начале января Фокус в своем материале детально рассказывал, что будет с Россией после падения режима Путина. В ближайшие годы, как отмечают эксперты, страна может распасться и спровоцирует это война в Украине.