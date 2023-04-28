Соратники Путіна можуть розпочати ядерну війну після його смерті, — Bild

За інформацією німецького експерта Юліана Рьопке, це і є одна з причин, через яку в Кремлі почали активно створювати різні ПВК. Вони можуть бути використані в боротьбі за посаду глави держави за сценарію громадянської війни.

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Після того, як президент Росії Володимир Путін залишить посаду, в країні може початися громадянська ядерна війна. Про це заявив власний експерт німецького видання BILD Юліан Рьопке 28 квітня.

За його словами, мирної передачі влади в разі смерті Володимира Путіна не станеться. Причина в тому, що Кремль роками знищував демократичні інститути по всій країні.

Із країни роками "видавлювали" всіх демократiв і опозиціонерiв, і на посаду президента переважно претендуватимуть його нинішні соратники. Для цього буде розгорнуто силову боротьбу.

Приватні армії, які зараз активно створюють у РФ, можуть стати одним із етапів підготовки до майбутньої громадянської війни. Зокрема, цим зайняті міністр оборони Сергій Шойгу, голова "Газпрому" Олексій Міллер і олігарх Євген Пригожин.

Також наміри щодо створення власної держави може оголосити лідер Чечні Рамзан Кадиров.

"ФСБ, Росгвардія та армія також можуть опинитися під контролем тих чи інших олігархів і впливових посібників режиму. Вкрай малоймовірно, що вони опиняться на одному боці", — заявив Юліан Рьопке.

Експерт вважає, що майбутня боротьба за владу в РФ буде "нещадною". Вона може обмежитися точковими вбивствами конкурентів, а може також вилитися в масштабний конфлікт на кшталт громадянської війни.

За певних сценаріїв може бути також застосована ядерна зброя. Сценарій є малоймовірним, але виключати цього не можна.

"Зрозуміло одне: зі смертю Путіна точно не буде "все добре", на що вже й не сподіваються навіть оптимісти. Російський диктатор сам подбав про це", — підсумував Юліан Рьопке.

Нагадаємо, на початку січня Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, що буде з Росією після падіння режиму Путіна. Найближчими роками, як зазначають експерти, країна може розпастися, і спровокує це війна в Україні.