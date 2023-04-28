Контрнаступ ЗСУ: Україна готує спецпризначенців на байдарках, – Bild (фото)

Журналісти заявили, що підготовкою українських військових займається також німецький інструктор. Він зміг навчити вже 40 бійців.

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Україна готує спецназ на байдарках. Військовослужбовцями також займається інструктор із Німеччини. Про це пише німецька газета Bild.

Газета також показала фото бійців, які готуються до операції у тренувальному таборі "на сході України". На них можна побачити, як військові в повному бойовому спорядженні несуть байдарки до води, а потім перепливають на них водоймище.

Солдати ЗСУ на байдарках

Видання пише, що байдарки набагато кращі за моторні човни. Вони добре підходять для непомітного проходження до ворожої території. Так, спецпризначенців буде важче помітити через відсутність шуму двигуна. Крім того, на байдарках бійці будуть ближче до води.

За словами журналістів, ЗСУ використовують високотехнологічні байдарки, створені за військовими стандартами. Їх можна оперативно розібрати, щоб швидко перенести у важкодоступне місце. Також вони мають низьке інфрачервоне випромінювання з допомогою спеціального покриття корпусу. Помітити їх у темряві дуже важко навіть із приладами нічного бачення.

Солдати ЗСУ на байдарках Фото: bild.de

У матеріалі йдеться, що за допомогою таких байдарок українські солдати зможуть перепливати водоймища майже непомітно та безшумно. На березі їх захищатимуть снайпери.

Зазначимо, що раніше німецькі журналісти також повідомляли, що соратники Путіна можуть розпочати ядерну війну після його смерті. За інформацією німецького експерта Юліана Рьопке, це і є одна з причин, через яку у Кремлі почали активно створювати різні ПВК. Вони можуть бути використані у боротьбі за посаду глави держави за сценарію громадянської війни.

Крім того, Кулеба закликав не розглядати контрнаступ ЗСУ як "фінальну битву". За словами глави МЗС України, під час попередньої операції з деокупації території ЗСУ досягли всіх поставлених завдань. Проте цього разу судити про результати можна буде лише постфактум.