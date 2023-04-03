"У окупантов еще есть время уйти — иначе уничтожим": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

По словам Зеленского, он не может вдаваться в детали, однако украинские военные тренируются для того, чтобы освобождать территории, оккупированные Россией.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что у российских военных еще есть время, чтобы уйти, иначе их уничтожат. Об этом сообщает Укринформ с выступления лидера государства в селе Ягодное Черниговской области.

Украинский президент был с визитом в школе в селе Ягодное, где российские оккупанты держали мирных жителей в заложниках. Там он заявил, что контрнаступление ВСУ обязательно будет, оккупанты должны об этом знать.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — заявил президент.

Кроме этого, Зеленский отметил, что украинские военные готовятся, чтобы быть достаточно сильными для деоккупации захваченных РФ территорий. Также он добавил, что мир с РФ возможен только путём победы на поле боя. Иначе после Украины РФ уйдет в Европу.

Напомним, 31 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для начала новых операций нужно сформировать резервы и тяжелую западную технику. Ранее глава Минобороны утверждал, что операции могут начаться сразу на нескольких направлениях в апреле-мае.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины есть хорошие шансы на успех во время контрнаступления.