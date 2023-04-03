"У окупантів ще є час піти - інакше знищимо": Зеленський про контрнаступ ЗСУ

За словами Зеленського, він не може вдаватися у деталі, однак українські військові тренуються для того, щоб звільняти окуповані Росією території.

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Президент України Володимир Зеленський попередив, що у російських військових є ще час, щоб піти, інакше їх знищать. Про це повідомляє Укрінформ з виступу лідера держави в селі Ягідне Чернігівської області.

Український президент був з візитом у школі в селі Ягідне, де російські окупанти тримали мирних жителів у заручниках. Там він заявив, що контрнаступ ЗСУ обовʼязково буде, окупанти мають про це знати.

"Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", — заявив президент.

Крім цього Зеленський зазначив, що українські військові готуються, щоб бути достатньо сильними для деокупації захоплених РФ територій. Також він додав, що мир з РФ можливий тільки шляхом перемоги на полі бою. Інакше після України РФ піде в Європу.

Нагадаємо, 31 березня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що для початку нових операцій потрібно сформувати резерви та важка західна техніка. Раніше голова Міноборони стверджував, що операції можуть початися одразу на кількох напрямках у квітні-травні.

28 березня голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що в України є гарні шанси на успіх під час контрнаступу.