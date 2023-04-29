"Нас це не зупинить": Зеленський розкрив, як публікації ЗМІ впливають на контрнаступ

Будь-яка інформація, правдива чи неправдива, "не допомагає" українським військовим, запевнив президент України.

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Публікації про контрнаступ у засобах масової інформації не змінять планів Збройних сил України. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю зарубіжним журналістам, запис якого Офіс президента розмістив у YouTube.

Володимир Зеленський заявив представникам ЗМІ з Норвегії, Фінляндії та Данії, що успіх контрнаступу залежить не лише від військової техніки, а ще й від інформації. "Зайві" дані, як правдиві, так і фальшиві, сильно впливають на підготовку українських військових і точно не допомагають їм.

"Існують інформаційні загрози. Я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, на жаль, не лише російською", — прокоментував глава держави.

За його словами, навіть якщо подібні публікації з'являтимуться щодня, то не зможуть зупинити контрнаступ ЗСУ чи позбавити Україну перемоги у війні:

"Нас все це не зупинить, і ми все одно підемо вперед і точно переможемо".

Напередодні фінське видання Yle опублікувало інтерв'ю із президентом України. Володимир Зеленський заявив, що успіх українського контрнаступу багато в чому залежить від постачання з боку Заходу. ЗСУ потрібна велика кількість зброї, щоб якнайшвидше зупинити Росію і не затягувати бої на кілька років, а також не допустити Третю світову війну.

3 квітня Володимир Зеленський запропонував російським військам залишити окуповані території до контрнаступу. Він зазначив, що інакше окупантів буде знищено.