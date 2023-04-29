Підемо в атаку і повернемо Крим: Зеленський про контрнаступ ЗСУ

За словами президента, успіх української армії багато в чому залежить від постачання західного озброєння. Велика війна з Росією може тривати роками та навіть десятиліттями, попередив він.

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Збройні сили України справді планують контратаку та повернення Криму. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю фінському виданню "Yle", яке опублікували 28 квітня.

"Успіх України багато в чому залежить від того, чи продовжить Захід постачання зброї. Ми хочемо врятувати якнайбільше життів, тому кількість зброї має значення", — наголосив голова держави.

Російські війська, за його оцінками, з кожним днем ​​втрачають мотивацію, боячись наслідків у разі відступу.

Війна в Україні може тривати роками і навіть десятиліттями, упевнений Зеленський

Зеленський у спілкуванні із журналістами не розкрив деталі контратаки. Попри надії на успіх, він попередив, що війна може тривати роками чи навіть десятиліттями.

"Іншим країнам дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики третьої світової війни", — зазначив він.

Повномасштабна війна Росії з Україною не може закінчитись так само як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії, вважає президент.

"Фінляндія не лише поступилася територією Росії, а й втратила багато життів. Я вважаю, що таку можливість не можна давати", — сказав глава держави.

За оцінками Зеленського, було "образливо і несправедливо", що інші країни не допомагали Фінляндії відбивати агресію Росії.

Нагадаємо, що колишній командувач армії США в Європі Марк Хертлінг вірить у можливості ЗСУ зі звільнення значної частини окупованих територій під час очікуваного весняного контрнаступу.

Однак Хертлінг вважає, що контрнаступ ЗСУ не закінчить велику війну з Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодився з цими оцінками. За його словами, остання битва призведе до повного визволення територій України.

Німецький таблоїд Bild раніше писав про підготовку українського спецпідрозділу на байдарках – військових навчає інструктор із Німеччини.