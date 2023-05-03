Обстрел Павлограда: погибли находившиеся на боевом дежурстве военнослужащие (фото)

25-летний Евгений Клесов – местный житель, а 24-летний Богдан Мажуга – родом с Харьковщины и служил по контракту на Днепропетровщине.

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Во время массированной ракетной атаки ВС РФ по городу Павлоград на Днепропетровщине погибли двое военнослужащих. Об этом сообщают в Павлоградском городском совете и Лозовской громаде (г. Лозовая, Харьковской области).

25-летний Евгений Клесов и 24-летний Богдан Мажуга находились на боевом дежурстве.

Известно, что Евгений родом из Павлограда, а Богдан с Харьковщины и по контракту служил в Днепропетровской области.

"Погиб наш земляк Клесов Евгений 1998 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты", — выразили соболезнования по поводу гибели защитника в Павлоградском горсовете.

25-летний Евгений Клесов из Павлограда

Богдан Мажуга, который тоже погиб той ночью, служил в Национальной гвардии Украины, был стрелком 1-го стрелкового батальона воинской части 3024. Он родом из с. Мальцовское, Лозовского района. У парня было много друзей, увлекался техникой и спортом. Срочную службу проходил во Львове в Национальной гвардии Украины. Прослужив 9 месяцев, перешел на контрактную службу в Павлоград.

"Богдан был порядочным человеком с большим сердцем и железной выдержкой, потому что какие жизненные проблемы не постигли бы его, он всегда поступал справедливо и разумно. Мужчина не дождался детей, осталась жена и родители. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная память!", — сказано в сообщении Лозовской громады.

24-летний Богдан Мажуга

Напомним, что в ночь на 1 мая Россия нанесла ракетный удар по Павлограду и Павлоградскому району. Оккупанты попали в промышленное предприятие, также было повреждено 86 домов.

1 мая Россия атаковала Украину ракетами. В Киевской области ПВО уничтожило все воздушные цели врага.