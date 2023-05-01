Ракетный удар по Украине 1 мая: взрывы прогремели на Днепропетровщине и Киеве

В Киевской области воздушная тревога звучала в течение 3 часов, а силы ПВО сбили все вражеские ракеты, выпущенные РФ в направлении украинской столицы.

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1 мая в 04:14 воздушную тревогу объявили во многих регионах Украины. В 04:21 поступило сообщение, что первые российские ракеты пересекли границу с Украиной и представляют угрозу для северных, центральных и восточных областей. Фокус в одном материале собрал информацию о утреннем массированном обстреле Украины 1 мая

Киев

В Киевской области воздушная тревога была объявлена в 03:41. В Киевской государственной военной администрации призвали граждан находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

Уже через минуту в КВГА сообщили о работе ПВО. Эту информацию также подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Многие киевляне из-за угрозы ракетного удара провели ночь на станциях метрополитена.

В 06:40 КВГА сообщила, что российские оккупанты уже второй раз за последние 3 дня атаковали Киевщину, а силы ПВО сбили все российские ракеты в Киевской области.

"В столице тревога продолжалась около 3-х часов. Р*шисты в очередной раз атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются. По оперативным сведениям сейчас — жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и дополняется", — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Днепропетровщина

Вечером 30 апреля несколько мощных взрывов прогремели в Павлограде (Днепропетровская область). Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии информацию подтвердили власти Павлограда и призвали местных жителей не выходить из дома.

"Люди, не слоняйтесь по городу, находитесь в безопасных местах, если вы хотите с кем-то увидеться, то лучше просто позвоните по телефону", – говорится в сообщении местного исполкома в Telegram-канале.

Далее местные жители стали сообщать, что взрыв был настолько сильным, что в районе места "прилета" в домах вылетели окна. Также сообщалось об обрушении стен в частных домах.

В 06:21 в сети начали поступать сообщения, что воздушное пространство Украины чисто, а в 6:40 поступила информация об отбое воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В РФ ракетную атаку по Украине в ночь на 1 мая в российских пабликах назвали "массированными ударами мести" и очень расстроились, что ни в одном из регионов Украины не сообщили об отключении света.

Напомним, что украинские волонтеры-конструкторы разрабатывают народную крылатую ракету "Трембита", которая имеет дальность поражения 140 км. Планируют, что дешевые "трембита" будут выманивать на себя стоимостные ракеты из ЗРК врага.

Предприятие MRIA DRON из Ивано-Франковской области собирает для украинских военных уникальные воздушные дроны.