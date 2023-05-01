Ракетний удар по Україні 1 травня: вибухи пролунали на Дніпропетровщині та Києві

У Київській області повітряна тривога лунала впродовж 3 годин, а сили ППО збили всі ворожі ракети, які РФ випустила в напрямку української столиці.

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1 травня о 04:14 повітряну тривогу оголосили в багатьох регіонах України. О 04:21 надійшло повідомлення, що перші російські ракети перетнули кордон з Україною і становлять загрозу для північних, центральних та східних областей. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про ранковий масований обстріл України 1 травня

Київ

У Київській області повітряну тривогу оголосили о 03:41. У Київській державній військовій адміністрації закликали громадян перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".

Вже за хвилину в КВДА повідомили про роботу ППО. Цю інформацію також підтвердив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Чимало киян через загрозу ракетного удару провели ніч на станціях метрополітену.

О 06:40 КВДА повідомила, що російські окупанти вже вдруге за останні 3 дні атакували Київщину, а сили ППО збили всі російські ракети у Київській області.

"У столиці тривога тривала біля 3-х годин. Р*шисти вкотре атакували комплексно — одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються. За оперативними зведеннями на зараз — жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється", — повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Дніпропетровщина

Ввечері 30 квітня кілька потужних вибухів пролунало у Павлограді (Дніпропетровська область). Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом підтвердила влада Павлограда і закликала місцевих жителів не виходити з дому.

"Люди, не вештайтесь містом, перебувайте у безпечних місцях, якщо ви хочете з кимось побачитись, то краще просто зателефонуйте", – йдеться в повідомленні місцевого виконкому в Telegram-каналі.

Далі місцеві жителі почали повідомляти, що вибух був настільки сильним, що в районі місця "прильоту" у будинках повилітали вікна. Також повідомлялося про обвалення стін у приватних будинках.

О 06:21 в мережі почали надходити повідомлення, що повітряний простір України чистий, а о 06:40 надійшла інформація про відбій тривоги у Дніпропетровській області.

В РФ ракетну атаку по Україні в ніч проти 1 травня в російських пабліках назвали "масованими ударами помсти" і дуже розчарувалися, що в жодному з регіонів України не повідомили про зникнення світла.

Нагадаємо, що українські волонтери-конструктори розробляють народну крилату ракету "Трембіта", яка має дальність ураження 140 км. Планують, що дешеві "трембіти" будуть виманювати на себе вартісні ракети з ЗРК ворога.

Підприємство MRIA DRON із Івано-Франківської області збирає для українських військових унікальні повітряні дрони.