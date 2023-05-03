ВСУ продолжают операции на островах Днепра в Херсонской области, — ISW

Военные исследователи считают, что украинские войска пытаются расширить свое присутствие в районе реки Днепр. На геолоцированных кадрах, появившихся 2 мая, показан рейд украинских сил в порту Херсона.

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Украинские силы продолжают операции на островах в дельте Днепра в Херсонской области и вокруг островов. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 2 мая.

На геолоцированных кадрах, опубликованных российским источником 2 мая, показан рейд украинских сил в порту Херсона. Военные исследователи считают, что попытки расширить присутствие украинских сил на островах продолжаются.

Масштаб этих украинских позиций останется неопределенным, также нет сведений об их предназначений. Но все же ISW не приравнивают эту активность к контрнаступательным операциям.

Карта расположения сил в Херсонской и Николаевской областях

3 мая российские силы обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Херсоне. В помещении находились люди, есть жертвы и пострадавшие. В числе погибших сотрудники и клиенты коммерческой организации.

Напомним, что аналитики ISW также назвали причину, по которой Пригожин соврал об убийстве командующего силами теробороны Украины. Подобные заявления российской пропаганды, включая и сообщения о массивном обстреле Павлограда, призваны замедлить контрнаступление Сил обороны Украины, считают сотрудники американского аналитического центра.

Также сообщалось, что Россия прекратила наступление по многим направлениям и готовится к контратаке ВСУ. По мнению британского военного эксперта Майкла Кларка, российские войска могут даже немного отступить от западного берега Днепра. Таким образом дислоцированные там подразделения войск РФ не будут отрезаны при контрнаступлении ВСУ.