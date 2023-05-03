ВС РФ потеряли танк Т-72 и две БМП на Харьковщине и Донетчине, — спикер ВСУ (видео)

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 565 ударов со ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях. Это больше всего, если сравнивать с другими участками фронта.

Related video

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танк Т-72 и 36 оккупантов в районах Лимана и Купянска. Об этом 3 мая сообщил в интервью Radio NV представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что Купянское и Лиманское направления больше всего страдают от вражеских обстрелов. За минувшие сутки оккупанты нанесли 565 ударов со ствольной и реактивной артиллерии.

"Действуют регулярные войска в отличие от Бахмута", – объяснил он.

Российская авиация совершила восемь авианалетов. Всего 36 захватчиков были уничтожены, еще 108 получили ранения. Украинским защитникам удалось подбить танк Т-72 и две БМП-1. Также российские войска потеряли минометный расчет и орудие Д-20.

"БМП-1 это очень старая модель. Раньше они использовали БМП-2 и БМП-3", – отметил Череватый.

смотреть с 13:30

Ситуация на Харьковщине и Донбассе от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генштаба говорится, что по состоянию на 18 часов 3 мая в Харьковской области артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестовое. На Лиманском направлении враг безуспешно пытался проводить наступательные действия в районе Белогоровки, с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевка, Белогоровка и Торское, Верхнекаменное.

Напомним, 3 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. На всех участках фронта продолжаются бои, но ситуацию ВСУ контролируют. Враг нанес 399 ударов из разных систем и калибров по украинским позициям вблизи Бахмута, а также было зафиксировано 11 боевых столкновений, семь авианалетов.