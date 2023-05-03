ЗС РФ втратили танк Т-72 та дві БМП на Харківщині та Донеччині, – речник ЗСУ (відео)

За минулу добу російські окупанти завдали 565 ударів зі ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках. Це найбільше, якщо порівнювати з іншими ділянками фронту.

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Бійці Збройних сил України знищили танк Т-72 та 36 окупантів в районі Лиману і Куп’янська. Про це 3 травня повідомив в інтерв’ю Radio NV речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що Куп’янський та Лиманський напрямки найбільше потерпають від ворожих обстрілів. За минулу добу окупанти завдали 565 ударів зі ствольної та реактивної артилерії.

"Діють регулярні війська на відміну від Бахмута", – пояснив він.

Російська авіація здійснила вісім авіанальотів. Загалом 36 загарбників було знищено, ще 108 зазнали поранень. Українським захисникам вдалося підбити танк Т-72 та дві БМП-1. Також російські війська втратили мінометний розрахунок та гармату Д-20.

"БМП-1 це дуже стара модель. Раніше вони використовували БМП-2 і БМП-3", – зазначив Череватий.

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Ситуація на Харківщині та Донеччині від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генштабу йдеться про те, що станом на 18 годину 3 травня у Харківській області артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове. На Лиманському напрямку ворог без успіхів намагався проводити наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

Нагадаємо, 3 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. На усіх ділянках фронту тривають бої, але ситуацію ЗСУ контролюють. Ворог завдав 399 ударів із різних систем та калібрів по українських позиціях поблизу Бахмута, а також було зафіксовано 11 бойових зіткнень, сім авіанальотів.