Ночной обстрел Киева: обломки Shahed повредили автомобили в трех районах столицы, — КГВА

По данным военной администрации, в результате уничтожения вражеских объектов обломки упали вокруг 10 жилых домов. Информация о потерпевших гражданских не поступала.

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Обломки дронов, сбивших силы противовоздушной обороны над Киевом, упали в трех районах города. Поступила информация о поврежденных автомобилях и дорожном покрытии. Об этом сообщили в Киевской государственной военной администрации.

"В результате уничтожения вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районах столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов упали обломки. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие. Информации о пострадавших гражданах нет. Информация уточняется", — проинформировал Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее в КГВА сообщали, что воздушная атака вражеских дронов на украинскую столицу закончилась без разрушений и повреждений.

"Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года. По оперативным сведениям — без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждения застройке города они не нанесли", — говорилось в сообщении начальника КМВА.

Напомним, что ночью 4 мая российские оккупанты запустили по Украине более 2 десятков дронов-камикадзе и разведывательных дронов. 18 из них сбили силы ПВО.

Зафиксированы попадания в Одессе – там вражеские дроны попали в общежития местного учебного учреждения.